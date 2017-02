Nordex: Au Backe!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":



der Kurseinbruch bei der Nordex-Aktie hat die Aktionäre aufgeschreckt. Den Monat Februar hatte der Aktienkurs mit rund 20 Euro begonnen – und in der letzten Woche ging es Montag bis Mittwoch mit Notierungen innerhalb einer eher engen Bandbreite von 19 bis 20 Euro noch recht gemächlich zu. Doch am Donnerstag brach der Kurs ein und verlor bis zum späteren Xetra-Handel des Tages massiv, auf ein Niveau von rund 16,50 Euro. Und am Freitag ging es nicht besser weiter, es kam vielmehr zu weiteren massiven Kursverlusten sogar Richtung 14 Euro!

Nordex-Kurseinbruch wegen enttäuschender Umsatz-Prognose

Was war nun der Grund für diesen starken Rückgang? Es gab einen – und zwar hat das Management von Nordex für 2017 zurückgerudert, was die Prognose für das laufende Geschäftsjahr betrifft. So sollen es im laufenden Jahr „nur“ noch 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro Umsatz werden. Es ist auch von einer geringeren Auslastung der Strukturen in der entsprechenden Meldung die Rede, was nicht gut klingt. Weitere Details könnte es dann geben, wenn die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 anstehen. Das klingt nicht gut und vor diesem Hintergrund ist der Kursrutsch erklärbar. Doch war der Kursrückgang überzogen – oder im Gegenteil erst der Anfang weiterer Verluste? Derzeit offen!

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.



Ihr Robert Sasse