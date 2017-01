Nordex: Anleger halten sich zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu Nordex für einiges Aufsehen, denn die Aktie erfuhr wieder einmal die übliche Leidensgeschichte: Denn obwohl sich der Auftragsbestand positiv entwickelt, will der Aktie der Ausbruch nach oben einfach nicht gelingen. Auch der Ausgang der Präsidentenwahlen in den USA ist hier nicht gerade förderlich. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Nordex und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Das alte Lied! Der Auftragsbestand entwickelt sich durchaus positiv und bei der Aktie passiert nichts. Der Ausbruch nach oben will, trotz guter Nachrichtenlage, einfach nicht gelingen.

Verschärfung der Situation! Im Zuge der Aktienperformance von Nordex ist auch der Ausgang der Präsidentenwahlen in den USA ein zusätzlicher Faktor. Schließlich hatte Donald Trump deutlich gemacht, nicht gerade ein Freund der erneuerbaren Energien zu sein und derzeit ist es noch völlig ungewiss, wie die amerikanische Energiepolitik in den kommenden Jahren aussehen wird.

Großauftrag aus dem USA! Erst kürzlich hatte Nordex über einen neuen Großauftrag berichtet, der aus den USA eingegangen ist und durchaus zu langfristigen Einnahmen beitragen könnte, doch auch ob sich hier die Karten nochmal neu mischen ist derzeit noch ungewiss.

Acciona ist ein Erfolg! Die Fundamentaldaten von Nordex sind jedoch Dank des Zukaufs des spanischen Unternehmens Acciona Wind Power recht gut. So sind für das vergangene Jahr Aufträge in einem Volumen von 3,3 Milliarden Euro zu verbuchen, das ist eine Steigerung von mehr als einem Drittel und der Anteil von Acciona liegt dabei immerhin bei 34 Prozent.

Können sich die Zahlen endlich einmal positiv in der Nordex-Aktie bemerkbar machen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

