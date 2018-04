Nordex Analyse: Technisch wie fundamental interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Trader,

Papiere des Windanlagenbauers Nordex sind nach der sehr festen Vorwoche zu Beginn dieser Handelswoche weiter stark nachgefragt und haben sich beim deutschen Technologieindex an die Spitze gesetzt. Doch was sind die Hintergründe hierfür? Auslöser für Kursrally in der abgelaufenen Woche war die Meldung über die Aufstockung Jan Klattens der Anteile bei Nordex und die deutlich bessere Auftragslage im ersten Quartal. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.