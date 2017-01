Nordex Analyse (2) – Was sagt die Markttechnik?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

im ersten Teil der Analyse zur Nordex-Aktie haben wir uns die fundamentale Lage mit Hilfe einiger Kennzahlen angeschaut. Demnach und per Q32016 sieht es nicht sehr gut für Nordex aus. Die Verschuldung ist zu hoch, die Verzinsung des Eigenkapitals ist unter Berücksichtigung von Sachinvestitionen und dem operativen Cash-Flow negativ, das KGV mit 29,96 zu hoch und berechtigt, wie es aussieht. Schauen wir uns die technische Lage an.

Markttechnik bestätigt die Kennzahlen

Der langfristige Aufwärtstrend, der seit Anfang 2014 besteht, ist zwar noch nicht unterschritten worden, allerdings kommt der Kurs dem ziemlich nahe. Lediglich der 200-Wochendurchschnitt konnte den starken Absturz im November 2016 abfedern. Seitdem erholt sich die Aktie langsam und hat um die 20 % an Wertgewinn verzeichnet. Der gesamte Wertverlust im Rahmen des aktuellen „Noch“-Korrekturtrends beläuft sich somit auf -38,00 %. Das Ende des Korrekturtrends wäre jedoch, nach markttechnischen Kriterien, erst ab Kursen oberhalb 25 Euro je Aktie denkbar, da in diesem Bereich die Abwärtstrendlinie verläuft. Bis dahin sind es noch knapp 19,00 % an Wertgewinn, die die Aktie verzeichnen müsste. Die Erholung kann sich zwar dennoch fortsetzen, sollte sich jedoch fundamental nicht rasch etwas ändern, ist ein Ende des mittelfristigen Abwärtstrends höchst unwahrscheinlich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse