Wirecard freut sich über Lizenz-Upgrade!

das neue Jahr begann für Wirecard erfreulich: Am Montag teilte der Bezahldienstleister mit, von der indischen Zentralbank eine „erweiterte Lizenz“ erhalten habe. Nun sei Wirecard in Indien ein „Autorised Dealer Category II“. Das ermöglicht eine Ausweitung des Geschäftsfeldes in Indien. Zuvor hatte Wirecard laut eigenen Angaben bereits in den Bereichen Währungsumtausch sowie Reiseschecks und Prepaid-Karten werden können. Mit der neuen Lizenz kommen demnach nicht weniger als 17 zusätzliche Geschäftsaktivitäten in Frage, darunter auch Geldtransfer für indische Studenten im Ausland oder die Kosten für Krankenhausaufenthalte im Ausland (aus Indien gesehen).

Wirecard möchte in Indien die Geschäfte ausweiten

Welche der neuen Möglichkeiten Wirecard tatsächlich nutzen wird, bleibt abzuwarten. Wirecard zeigte sich in der entsprechenden Meldung jedenfalls optimistisch, das eigene Geschäft in Indien fleißig auszuweiten, um die eigene Expansion „voranzutreiben“. Ein Vorteil der neuen, erweiterten Lizenz ist, dass diese wie eine Einstiegshürde für mögliche Konkurrenten wirkt. Denn wer diese Geschäfte betreiben will, benötigt ebenfalls diese erweiterte Lizenz der indischen Zentralbank. Das erschwert den Marktzugang für mögliche Konkurrenten, was Wirecard nur recht sein kann.

