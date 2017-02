Nordex: Am Mittwoch wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Es ist schon richtig, dass die Umsatz- und Margenreduzierung für 2017 unerwartet kam. Und es ist auch richtig, dass sich beides zu einer deutlichen Reduzierung des Gewinns kumulieren kann. Aber so dramatisch, wie die Aktie reagierte, ist diese Warnung eigentlich nicht gewesen. Immerhin verlor Nordex (ISIN DE000A0D6554) seit der Meldung am Donnerstagnachmittag bis zum heutigen Tagestief über 35 Prozent. Könnte es sein, dass das nun eine Basis wäre, um weit billiger wieder einzusteigen?

Darüber sollten nur diejenigen nachdenken, die Nerven wie Stahlseile haben. Aber die dann schon. Dass die Analysten jetzt blitzschnell und in Scharen ihre Kursziele gesenkt haben – nach dem Kursrutsch – ist nicht wirklich aussagekräftig. Auf einmal liegen die Kursziele zwischen 11,50 und 21 Euro, vorher waren da viele im Bereich 25 bis 30 Euro unterwegs. Aber eine derart drastische Neubewertung bedarf mehr als einer Umsatzwarnung. Und dieses „mehr“ kommt, zumindest ist es so avisiert, erst übermorgen, am 1. März!

Erst dann legt der Windkraftanlagenhersteller seine vorläufigen Zahlen und einen detaillierteren Ausblick vor. Dann kommen Fakten auf den Tisch, die besser beurteilen lassen, ob ein derartiger Abriss des Aktienkurses berechtigt oder nur eine aus der Überraschung und der Marktenge der Aktie heraus entstandene Übertreibung war. Das Problem dabei:

Niemand könnte sicher absehen, ob die Aktie dann nicht gleich noch einmal eine Etage tiefer durchgereicht würde. Ja, die extremen Umsätze des Freitags zeigen: Wer auf die „Hiobsbotschaft“ hin hatte aussteigen wollen, ist jetzt auch ausgestiegen. Aber für irgendwie geartete Hinweise auf eine Bodenbildung oder einen Richtungswechsel ist es noch zu früh. Und:

Wenn Nordex am Mittwoch mit genaueren Zahlen kommt, wird es nur zwei Möglichkeiten geben: Binnen Minuten deutlich höher – oder deutlich tiefer. Wer hier also glaubt ein Schnäppchen zu erkennen, sollte genau wissen, welche Risiken er damit akzeptiert!

