Nordex-Aktie: Ein weiteres Fest für Short-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex musste am Donnerstag einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Für den Aktienkurs ging es um deutliche 4 % nach unten. Damit haben sich die Aussichten auf einen Turnaround nach Meinung der spezialisierten Analysten aus der Charttechnik nunmehr sehr deutlich verschlechtert. Denn die Aktie läuft nach einem Minus von bislang nur gut 3 % in einem Monat nun in größerem Tempo auf die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.