Nordex-Aktie: Das sollten Sie JETZT beachten!

Nordex ist am Mittwoch an den hohen Ansprüchen des bisherigen Aufwärtstrends zunächst gescheitert. Es ging krachend um gut 3,5 % nach unten. Dabei durchkreuzte Nordex auch die 10-Euro-Marke von oben nach unten. Auch am Donnerstag geht es leicht abwärts. Dies könnte zunächst einen Tiefschlag darstellen.

Wird es aber nicht, meinen zumindest die Chartanalysten. Denn der Wert befindet sich derzeit noch immer im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.