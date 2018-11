Nordex-Aktie: Das sieht wieder deutlich besser aus….

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Rückenwind erhielt am Donnerstag das Windkraftunternehmen Nordex. Am Donnerstag wurde ein Auftrag aus Mecklenburg-Vorpommern bekanntgegeben. Die Aktie könnte auch davon profitieren, dass die Stimmung im politischen Bereich wieder besser wird. Damit ist der Wert möglicherweise auch in der Lage, dem Kursgewinn von gut 3 % am Donnerstag noch weitere Gewinne folgen zu lassen. Die Notierungen sind jetzt zumindest wieder auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.