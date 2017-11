Nordex: Aktie sendet Lebenszeichen – wie geht es nun weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

nachdem es für die Nordex-Aktie gestern noch auf ein neues 4-Jahres-Tief hinabging, sendet die gebeutelte Aktie an diesem Donnerstag erste Lebenszeichen. Letztlich kann das Papier mehr als 3 % aufsatteln. Charttechniker warnen jedoch vor verfrühtem Optimismus. Der massive Abwärtstrend ist weiterhin intakt und lässt sich nicht so leicht aushebeln. Vielmehr sei die Aktie unverändert auf dem Weg in Kursregionen unterhalb von 5 Euro. Immerhin habe die Aktie binnen einer Woche insgesamt mehr als 10 % eingebüßt. Das Minus innerhalb von zwei Wochen beläuft sich mittlerweile auf über 17 %. Und die Bilanz seit Jahresbeginn liest sich mit dem Abschlag von gleich 64 % geradezu fürchterlich.

Nun haben auch die letzten fundamental orientierten Analysten die Hoffnung aufgegeben und stufen den TecDAX-Titel nun mit „Verkaufen“ ein. Die Aktie wird zu 50 % als „Halte“-wert eingestuft, während die anderen 50 % für einen „Verkauf“ plädieren. Die jüngsten Stimmen einiger Häuser verweisen auf die erschreckenden Quartalszahlen und die schlechte Prognose. Charttechnisch betrachtet sind Notierungen von unter 5 Euro möglich, da jetzt keine Unterstützungen mehr erkennbar seien. Erst bei 2,84 Euro wäre das 5-Jahres-Tief vom 10. Dezember 2012 als mögliche Haltemarke erreicht.

Technische Analysten: Aktie im freien Fall

Technische Analysten äußern sich klar und deutlich: Die Aktie ist zuletzt wie ein Stein zu Boden gefallen. Daran ändert auch der heutige Tagesgewinn nicht wirklich viel. Bis zu einem möglichen Aufwärtstrendwechsel auf Basis des GD200 müsste die Aktie mehr als 65 % gutmachen. Das klingt nach einem fast aussichtslosen Unterfangen. Aus dieser Sicht dürfte es weiter gen Süden gehen!

