Nordex-Aktie rutscht auf 12-Monats-Tief

Der Kursrutsch bei Nordex geht in die nächste Runde: Während die Aktie des Windkraftanlagenbauers in der vergangenen Woche über 6% an Wert verloren hat, steht heute erneut ein dickes Minus auf der Anzeigetafel. Damit markiert das Papier heute ein neues 12-Monats-Tief - seit Jahresauftakt 2017 müssen Nordex-Aktionäre einen massiven Verlust in Höhe von 42% verbuchen. Derzeit...