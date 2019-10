Nordex: Die Aktie ist auf einem guten Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Auch in der vergangenen Woche konnte die Nordex-Aktie ihren am 8. Oktober begonnenen Anstieg fortsetzen und sich weiter von der 50-Tagelinie absetzen. Dabei konnte am Freitag der Widerstand bei 11,58 Euro erreicht werden. Mit dem Vorstoß bis auf 11,66 Euro gelang es den Käufern sogar, kurzfristig über den Widerstand anzusteigen, doch bis zum Handelsschluss fiel der Kurs wieder unter das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



