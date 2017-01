Nordex: die Aktie bleibt ein Sorgenkind!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

beim Windanlagenbauer Nordex ist es dieser Tage einmal mehr das alte Lied: obwohl sich der Auftragsbestand durchaus positiv entwickelt hat, will der Aktie der Ausbruch nach oben einfach nicht gelingen. Die Situation wurde durch den Ausgang der Präsidentenwahlen in den USA noch zusätzlich verschärft, da Donald Trump nun nicht gerade im Ruf steht, ein Freund der Erneuerbaren Energien zu sein. Zwar hatten wir unlängst über einen Großauftrag berichtet, den Nordex aus den USA erhalten hat. Trotzdem ändert dies an der Ausgangslage nichts, denn derzeit ist es noch völlig ungewiss, wie die Energiepolitik Trumps in den kommenden Jahren aussehen wird.

Acciona für rund ein Drittel der Aufträge verantwortlich

Dies mag mit ein Grund dafür sein, dass sich die Anleger in Sachen Nordex derzeit stark zurückhalten. Dabei klingen die Fundamentaldaten durchaus einladend. Dank des Zukaufs des spanischen Unternehmens Acciona Wind Power ist es Nordex gelungen, im vergangenen Jahr Aufträge in einem Volumen von 3,3 Milliarden Euro zu verbuchen, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von mehr als einem Drittel bedeutet. Der Anteil von Acciona an diesem Auftragsbestand liegt immerhin bei 34 Prozent.

