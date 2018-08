Nordex-Aktie: Zurück im einstelligen Kursbereich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie ist wieder in den einstelligen Kursbereich zurückgegangen. Der Windkraftanlagenbauer befindet sich damit aber weiter in einer Seitwärtsbewegung, die nun bereits mehrere Wochen andauert. Die Seitwärtsbewegung ist positiv zu sehen, denn zuvor befand sich die Nordex-Aktie noch ganz klar in einem Abwärtstrend.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Durchschnittslinien liegen alle nah beieinander!

Die gleitenden Durchschnittslinien (38; 100; 200) befinden sich alle in Schlagdistanz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.