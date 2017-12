Nordex Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Nordex-Aktie notiert am Freitagnachmittag leicht im Minus von 2,32 %. Zwischenzeitig konnte am Montag ein Plus von 1,65 % erzielt werden, doch die Aktie drehte ziemlich früh und erholte sich erst am Donnerstag wieder leicht. In den letzten sechs Wochen steht dennoch ein Plus von 18,26 % zu Buche. Das Plus repräsentiert die Erholung, die sich jedoch aus charttechnischer Sicht immer noch innerhalb des sekundären Abwärtstrends befindet. Wie der Chart auf Wochenkerzenbasis deutlich macht, wäre dieser Trend am frühesten bei Kursen oberhalb von 9,60 Euro je Aktie infrage gestellt und eine größere Erholung könnte sich dann ergeben.

Trends bleiben weiterhin intakt, trotzt positivem Newsflow

Der primäre Abwärtstrend wäre damit trotzdem weiterhin intakt. Um diesen zu beenden, wären voraussichtlich Kurse oberhalb von 18 Euro notwendig. In diesem Fall könnte der Kurs sowohl die obere Trendbegrenzung als auch die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte überschreiten. Nach markttechnischen Kriterien ist die Fortsetzung des Abwärtstrends jedoch wahrscheinlicher.

Geht man davon aus, dass der sekundäre Trendkanal die Richtung und das Ziel vorgibt, läge das nächste Tief womöglich bei 6 Euro je Aktie. Unternehmensspezifisch kann die Aktie derzeit jedoch von einem positiven Newsflow profitieren. So soll Nordex einen Auftrag für den Bau von 13 Windturbinen aus Italien erhalten haben. Auch der Service soll darin enthalten sein. Das Projekt würde im dritten Quartal 2018 beginnen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.