Nordex Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Nordex-Aktie wagte sich in dieser Woche an eine Erholung. Ein Plus von ca. 6,4 % stand gegenüber dem Eröffnungskurs vom Montag am Freitagnachmittag auf der Kurstafel. Einen genauen Grund für die Erholung gab es nicht. Ein Analyst bestätigte seine Einstufung “neutral”, setzte das Kursziel allerdings auf 8 Euro je Aktie runter. Damit liegt das Kursziel trotzdem knapp 5 % höher als der aktuelle Stand. Der deutsche Markt für Windanlagenbauer soll in den nächsten beiden Jahren weiterhin belastet bleiben, insofern rät er Anlegern, sich in der Zwischenzeit nicht in der Aktie zu engagieren.

Klarer Abwärtstrend

Charttechnisch bewegt sich die Aktie innerhalb eines Abwärtstrends. Auch wenn sie sich nun deutlich erholen sollte, dann dürfte ein erster Hoffnungsschimmer erst dann wieder hervortreten, wenn der abwärts gerichtete Trendkanal nach oben hin überwunden wird. Das wäre bei Kursen oberhalb von 9,50 Euro je Aktie der Fall. Noch erfreulicher wäre jedoch der Anstieg über den horizontalen Widerstandsbereich, der die Kurszone zwischen 10-11 Euro je Aktie umfasst. Dann könnte man durchaus von einem ersten Turnaroundversuch sprechen. Deutlich negativer dürfte sich die Lage dann darstellen, wenn der Trendkanal gar nach unten verlassen wird. Dann könnte sich der Abwärtssog nochmals beschleunigen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.