Nordex Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die Befürchtung viele Anleger, die Ergebnisse von Nordex könnten genauso schlecht ausfallen wie die der Konkurrenten Vestas sowie Siemens-Gamesa, hat sich in dieser Woche bewahrheitet. Nordex legte seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor und enttäuschte zumindest in dieser Hinsicht nicht. Netto verdiente Nordex in den ersten neun Monaten mit 28 Mio. Euro nur halb so viel wie im Vorjahr. Die Umsatzprognose hatte man gleichzeitig ebenfalls um 6 % einkassiert. Dieser soll nun 3,1 Mrd. Euro betragen. In 2018 rechnet man mit einem Umsatz von gleich 20 % weniger. Der Auftragseingang ging um fast 50 % zurück.

Zahlen wurden bereits eingepreist

Womöglich wurden die Zahlen jedoch bereits in der Vorwoche mit der Veröffentlichung der Konkurrenten-Ergebnisse eingepreist. Die Aktie vollführte in dieser Woche sogar so etwas wie eine Bodenbildung auf Tageskerzenbasis. Eventuell spekulieren hier nun einige auf eine Unterbewertung. Einige Analystenstimmen gehen davon aus, dass das Kurspotential nach unten hin bereits ausgereizt sein könnte. Auf Wochenkerzenbasis bleibt der abwärts gerichtete Trendkanal allerdings weiterhin intakt. Erst Kurse über 11 Euro je Aktie dürften auf anderes hindeuten. Ein Unterschreiten der Preiszone bei 6,50 Euro je Aktie könnte einen Ausbruch aus dem Trend nach unten anzeigen und den Abwärtssog nochmals beschleunigen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.