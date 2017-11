Nordex Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Nordex-Aktie brach auch in dieser Woche weiter ein, nachdem die Konkurrenten Siemens-Gamesa und Vestas bei den Ergebnissen per drittes Quartal enttäuscht hatten. Damit sorgen sich Anleger darüber, dass die Zahlen bei Nordex, die in der nächsten Woche zur Veröffentlichung anstehen, ebenso schwach ausfallen werden. Die zuvor bereits von vielen Analysten heruntergestuften Bewertungen würden damit durch die Zahlen bestätigt.

Vestas hebt Umsatzprognose leicht an

Dabei hatte Vestas bei den letzten Bewertungen sogar noch etwas besser abgeschnitten als Nordex. Vestas hatte Rückgänge sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT verzeichnet. Der Umsatz lag mit 2,74 Mrd. Euro 6 % unter dem Vorjahr, das EBIT brach gar um 18 % auf 355 Mio. Euro ein. Die Jahresprognose für den Umsatz hat Vestas dennoch leicht angehoben. Allerdings soll die EBIT-Marge mit 12-13 % geringer ausfallen. Zuvor ging man von 12-14 % aus. Der Auftragseingang sei jedoch insgesamt solide ausgefallen.

Zähne zusammenbeissen

Für Nordex-Anleger heisst es daher in der nächsten Woche Zähne zusammenbeissen. Charttechnisch dürfte die untere Trendlinie des Trendkanals als technische Unterstützung bei 6,80 Euro je Aktie fungieren. Geht es darunter, könnte sich der Abwärtssog nochmals beschleunigen. Sollte der Kurs es dann nicht mehr schaffen sich zu stabilisieren, könnten bald tatsächlich Kurse bei 4 Euro je Aktie angesteuert werden.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.