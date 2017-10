Nordex Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

nachdem die Nordex-Aktie in den vergangenen Wochen von einigen Analysten degradiert worden ist, gibt es nach unten hin so gut wie kein Halten mehr. Die Aktie setzt ihren klaren Abwärtstrend weiter fort. Hier muss also noch einiges passieren, damit sich die Lage wieder aufhellt. Viele der pessimistischen Analysten gehen davon aus, dass der Markt, den Nordex bedient, einfach zu klein ist. Eine Expansion ist jedoch aufgrund des erhöhten Wettbewerbs ebenso sehr schwierig.

Damit stellt Nordex womöglich ein Beispiel dafür da, dass selbst eine Konsolidierung innerhalb einer Branche nicht immer die notwendige Unterstützung bieten kann. Die Marktkräfte sind zu dominant. Optimistische Analysten bewerten den Sparkurs des Managements hingegen positiv.

Anleger gehen auf Nummer sicher

Anleger sehen das anscheinend doch anders. Der Kurs sollte also nun zumindest über 12,50 Euro je Aktie steigen, um eine ernst zu nehmende Erholung anzuzeigen. Sofern das nicht der Fall ist, darf tendenziell mit fallenden Kursen gerechnet werden. Möglich wären aus der charttechnischen Sichtweise gar Kurse unterhalb von 7 Euro je Aktie. Hier befindet sich ein horizontaler Widerstandsbereich sowie verläuft die untere Trendlinie des abwärts gerichteten Trendkanals.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.