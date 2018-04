Nordex Aktie: Wochenanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

die Nordex-Aktie gehörte in dieser Woche zu den Gewinnern am Börsenparkett. Ein Wochenplus von über 30 % steht zu Buche. Den größten Tagesgewinn von 14,6 % hat die Aktie am Donnerstag verzeichnet. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie somit die starke Abwärtsbewegung der vergangenen zwei Monate innerhalb von nur einer Woche um mehr als die Hälfte korrigiert und drehte an der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.