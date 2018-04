Nordex Aktie: Wie Phönix aus der Asche!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Mit einem Paukenschlag hat sich die Aktie von Nordex in der vergangenen Woche von einem kurzfristigen Abwärtstrend erholt. Innerhalb von nur einem Tag gewann das Papier am Donnerstag um rund 15 Prozent an Wert! Selbst kleinere Korrekturen und Gewinnmitnahmen am Freitag konnten dem Papier nicht mehr den Wind aus den Segeln nehmen. Die Aktie befindet sich am Montag vor Börsenstart in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.