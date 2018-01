Nordex-Aktie: Wichtige Widerstandszone erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

bereits vor ein paar Tagen habe ich auf die aussichtsreiche Situation bei der Nordex-Aktie hingewiesen. Die Aktie ist nun durch den starken Kursanstieg am heutigen Tage direkt in den Widerstandsbereich vorgedrungen. Darüber ausbrechen konnte der Wert trotz einer 6%igen Steigerung aber noch nicht.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Warburg Research stuft die Aktie mit „Buy“ ein!

In den letzten Wochen vermeldete Nordex neue Aufträge, die nun auch von den Analysten positiv bewertet wurden. Das bisherige Kursziel für die Nordex-Aktie lautete bei Warburg Research 8,50 Euro. In der neuen Analyse wurde dieses nun auf 12 Euro angehoben. Noch wichtiger dürfte aber die Kauf-Empfehlung sein.

Charttechnische Analyse der Aktie: Vielleicht bricht die Aktie schon morgen aus!

Nachdem die Nordex-Aktie nun den Widerstandsbereich erreicht hat, könnte es in den nächsten Tagen sogar zu einem Ausbruchsszenario kommen. Dieses könnte die Aktie in Richtung 13 Euro befördern. Freuen können sich die Anleger allemal, denn die Aktie ist zurück im zweistelligen Kursbereich.

Das ist Ihre Chance: Mit Google wartet auf Sie eine …

… GELDMASCHINE!

Die Geldmaschine wird jetzt wieder angeschmissen. Sie werden dabei sein und Ihre eigenen Geldgewinne abkassieren. Sehen Sie sich dafür jetzt den exklusiven Google-Report an. Erfahren Sie darin, wie Sie den Internetgiganten für sich arbeiten lassen können. So verwandeln Sie Google in Ihre Geldmaschine!

HIER klicken, um den Google-Report kostenlos zu lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.