Nordex-Aktie: Wichtig zu wissen

Wie gestern bekannt wurde, ziehen sich die USA aus dem Klimaabkommen von Paris zurück. US-Präsident Donald Trump begründete den Rückzug der größten Volkswirtschaft am Donnerstag in Washington damit, amerikanische Interessen für immer an die erste Stelle zu setzen. Man wolle sofort mit Verhandlungen für ein besseres Abkommen beginnen, sagte Trump. Es müsse aber klar sein,...