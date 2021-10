Nordex-Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In einem schwachen Gesamtmarkt geht es für die Nordex-Aktie zum Auftakt in die neue Woche weiter in südlicher Richtung. Im Tagesverlauf erreicht der Kurs ein neues 2021er-Tief bei 13,47 Euro. Damit droht nun auch der Supportbereich bei 13,83/14,01 Euro durchbrochen zu werden, nachdem es in der vergangenen Woche bereits zum Bruch der Haltezone bei 14,72/14,76 Euro gekommen ist. Die Aktie befindet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



