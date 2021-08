Nordex-Aktie: Was sagen die Analysten zu diesen Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Wie der Werbespruch „We have got the power“ schon vorwegnimmt, beschäftigt sich das Unternehmen mit Sitz in Hamburg mit der Einrichtung von grünen Windkraftanlagen und Windkraftenergie. Nach einem relativ schlechten Ergebnis des bereinigten Gewinns vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen mit einem Verlust von etwa 84 Millionen Euro im Vorjahr, welcher auf die Corona-Pandemie zurückzuführen war, hat das Unternehmen in diesem Quartal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung