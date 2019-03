Nordex-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Mit einem Kurszuwachs von inzwischen rund 60 Prozent ist die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex in diesem Jahr bislang bester Performer im TecDAX und im SDAX. Und die Rallye scheint ihren Zenit noch nicht erreicht zu haben. Auch an diesem Dienstag legt die Aktie kräftig zu und notiert zum Nachmittag mit über 3 Prozent im Plus. Der Wert profitiert dabei von einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.