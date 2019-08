Nordex-Aktie: Was ist denn jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Bester Performer in einem auch insgesamt positiven TecDAX ist an diesem Dienstag die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex. Bis zum Nachmittag legt der Kurs mehr als 3 Prozent zu. Möglicherweise ist dies das Ende der Abwärtswelle, die in den letzten drei Wochen zu Verlusten von mehr als 30 Prozent geführt hat. Grund für die Rückkehr der Bullen ist ein neuer Großauftrag, den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



