Nordex-Aktie: Was dabei etwas unterging!

21,20 Euro, so lautete der Tageshöchstkurs der Aktie von Nordex am Mittwoch im Xetra-Handel. So hoch standen die Papiere des Windturbinenherstellers seit Anfang Mai nicht mehr. Seitdem allerdings hat sich einiges getan, bis Freitagnachmittag fiel die Nordex-Aktie auf rund 17,40 Euro zurück. Der Kursrutsch um fast 20 Prozent ist einer am Mittwoch vom Unternehmen verkündeten Kapitalerhöhung geschuldet, 42,6 Millionen neue Stammaktien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



