Nordex-Aktie: Was braut sich da zusammen?

Was braut sich da zusammen? Seit dem 6-Monats-Hoch bei 14,55 hat die Nordex-Aktie 21,8% an Wert verloren – bis zum 12-Monats-Hoch vom 30.09.2016 fehlen damit noch 27,9%. Bis zum Allzeit-Hoch vom 17.07.2001 ist es aber noch ein weiter Weg, ganze 89,5% müsste die Nordex-Aktie noch gewinnen. Im TecDax erreichten in 2017 bislang 12 Aktien ein neues Allzeit-Hoch, das entspricht einer...