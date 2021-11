Nordex-Aktie: Wann entstehen Kaufsignale?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In den jüngsten Handelstagen kam Nordex weiter unter Druck. So konnten die Bären ein Rücklauf in Richtung des am 6. Oktober generierten Kurstiefs von 12,64 EUR bewerkstelligen. Noch ist dieses Level allerdings nicht erreicht und schon gar nicht unterschritten. Aus diesem Grund besteht jetzt die große Chance, dass es den Bullen gelingt eine kleine Trendwende oberhalb dieser Unterstützung zu gewährleisten.

