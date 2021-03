Nordex-Aktie: Von wegen Flaute!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie des Windanlagenbauers Nordex katapultierte mit einem Kursgewinn von 4,1 Prozent am Vormittag an die Spitze des SDax. Die Titel notierten im Xetra-Handel mit 21,64 Euro. Ohnehin legten Nordex in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte Performance hin. Innerhalb eines Jahres hat sich der Wert der Aktie mehr als verfünffacht. Neuer Auftrag! Das heutige Plus lässt sich mit der Bekanntgabe eines neuen Auftrags ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!