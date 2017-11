Nordex-Aktie: Ungünstiger Analystenkommentar!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

in der letzten Woche berichtete Johannes Weber, dass es bei Nordex nach wie vor nicht überzeugend aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am Wochenanfang ist es mit der Nordex-Aktie weiterhin wenig überzeugend gelaufen, wohl nicht zuletzt, weil Goldman Sachs das Kursziel der Aktie auf nur noch 5 Euro reduziert hat. Zuvor lag das Kursziel der Goldman-Analysten noch bei 8 Euro und damit über dem aktuellen Börsenpreis.

Die Studie! Laut einer aktuellen Branchenstudie ist Nordex das Schlusslicht im Branchenvergleich, was wiederum Goldman-Sachs-Analyst Manuel Losa zu der Reduzierung des Kursziels veranlasst hat.

Die Charttechnik! Betrachtet man die charttechnische Analyse, so wird deutlich, dass der Abwärtstrend weiterhin intakt ist und es aktuell wohl nicht zu einem Trendbruch kommen wird. Nur ein Abprallen von der unteren Abwärtstrendlinie könnte dem Aktienkurs wieder nach oben helfen.

Wie wird es mit dem Unternehmen und seiner Aktie weitergehen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.