Nordex Aktie: Und wieder ein neuer Auftrag!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die in den vorigen Monaten dürfte der Nordex-Aktie Rückenwind gegeben haben. Da gab es aus diversen Regionen der Welt Aufträge für Nordex – zum Beispiel aus Italien, der Ukraine, Luxemburg oder den Vereinigten Staaten. Der im Februar kommunizierte Auftrag für ein Projekt in der Ukraine bedeutete zugleich den Einstieg von Nordex in diesen Markt. Und nun Griechenland: Am Mittwoch teilte Nordex ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.