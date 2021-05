Nordex-Aktie: Umsatz wächst, Verlust weitet sich aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

So wirklich scheinen die Marktteilnehmer nicht zu wissen, was sie mit der Nordex-Aktie anfangen sollen. Mal als einer der neuen großen Shootingstars der Erneuerbaren Energie-Branche gefeiert, ein anderes Mal als unprofitables oder zumindest margenschwaches und zudem äußerst kapitalintensives Unternehmen abgestraft. Die Wahrheit liegt wie so oft vermutlich irgendwo in der Mitte zwischen den beiden Extremen. Der Markt scheint bei dem derzeitigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung