Nordex Aktie: Steiler Anstieg!

Der Blick auf den Kursverlauf der Nordex Aktie in den vorigen Tagen fällt für dort Investierte tendenziell erfreulich aus. Stand die Aktie am Dienstag zwischenzeitlich noch im Bereich von 12,25 Euro, so sind es am Donnerstag zwischenzeitlich bereits rund 14,60 Euro. Natürlich gab da die positive Meldung von Nordex vom Mittwoch weiterhin Rückenwind. Die Mitteilung zu diversen größeren Aufträgen hatte das



