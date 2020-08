Nordex-Aktie – Steil nach oben! Das ist zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie mit einem Kurssprung! RWE kauft von Nordex das europäische Projektentwicklungs-Portfolio von 2,7 GW! Der Deal in Höhe von 400 Millionen Euro wurde zwar in den vergangenen Wochen erwartet – doch die Schnelligkeit überrascht! So kann sich die Aktie von Nordex heute nach oben schrauben. In ersten Reaktionen stuft die SocGen das Kursziel von Nordex von 13 auf 11 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



