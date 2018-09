Nordex-Aktie: Steht uns eine volatile Marktphase bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Der Kurs der Nordex-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen immer weniger bewegt und deshalb hat sich auch das Bollinger Band immer weiter zusammengezogen. In der Vergangenheit hielt sich so eine geringe Schwankungsbreite nur ein paar Tage, anschließend nahm die Volatilität schlagartig zu. Stehen Anlegern daher unruhige Zeiten bevor?

Aktuelles zur Aktie: Wird die Windenergie in Deutschland ausgebremst?

Ein Beitrag von Anna Hofmann.