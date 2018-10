Nordex-Aktie: Starke Auftragslage befeuert den Kurs – was bedeutet das?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Zu den erfreulicheren Werten in einem nach wie vor angeschlagenen TecDAX zählt an diesem Mittwoch die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex. Sie konnte bis in den Nachmittag hinein knapp 2 Prozent zulegen. Grund für den Kursanstieg ist der Auftragseingang im dritten Quartal, der von Unternehmensseite bekannt gegeben wurde. Demnach konnte Nordex zwischen Juli und September Bestellungen im Umfang von 974 Megawatt (MW) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.