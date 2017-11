Nordex-Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hat in den vergangenen Tagen deutlich unter den schwachen Quartalszahlen und einer gesenkten Jahresumsatzprognose gelitten. Am 15. November markierte der Titel es Windkraftanlagen-Herstellers ein neues 4-Jahres-Tief bei 7,18 Euro. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen 6 Monaten auf ganze 40% - seit Jahresauftakt 2017 steht sogar ein Minus in Höhe...