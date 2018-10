Nordex-Aktie: Setzt sich der Seitwärtstrend fort?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie befindet sich seit Januar in einem Seitwärtstrend. Der Kurs hatte im April den Tiefpunkt des laufenden Jahres erreicht und unterschritt dabei sowohl das Bollinger Band als auch die gleitenden Durchschnitte. Der Trend erfuhr an bestimmten Stellen wie zum Beispiel von April bis Mitte Mai eine Unterstützung. In der Folge hat sich am Kursverlauf nicht viel getan.

Chartbildanalyse im Überblick: Verläuft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.