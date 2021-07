Nordex Aktie: Schulden runter, Aktienzahl rauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Heute (Freitag 2. Juli 2021) hat sie also begonnen, die Bezugsfrist für die neuen Nordex-Aktien – was Nordex am 30. Juni angekündigt hatte. Für jeweils 11 Nordex-Aktien im Bestand soll es das Recht geben, 4 neue Nordex-Aktien zum Bezugskurs von 13,70 Euro je Stück beziehen zu können. Und diese Frist läuft laut Nordex vom heutigen Freitag bis zum 15. Juli 2021. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



