Nordex-Aktie: Riesen Auftrag!

Hamburg, 14. April 2022. Ende März hat die finnische Investment- und Asset-Management-Plattform für erneuerbare Energien Low Carbon einen Auftrag über 29,5 MW in Finnland an die Nordex-Gruppe vergeben. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag über dreißig Jahre. Überblick Die Nordex-Gruppe wird fünf Anlagen des Typs N163/5.X für den Windpark "Mörknässkogen" liefern. Der Standort an der finnischen Westküste in der Nähe…