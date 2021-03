Nordex-Aktie: Reichlich Luft nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex kommt aktuell nicht mehr so richtig in Schwung. Nach Präsentation der vorläufigen Zahlen für 2020 sowie der Bestätigung der Prognosen am Freitag, haben sich die Papiere des Windturbinenherstellers zwar kurzzeitig leicht verbessert. Zwischenzeitlich aber hatte die Nordex-Aktie den Zugewinn wieder abgegeben. Nach einem erneuten Plus von gut zwei Prozent notieren die Anteilsscheine am Dienstagvormittag bei knapp 20,40 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung