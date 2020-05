Nordex Aktie: Prognose zurückgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Neuigkeit, die Nordex zu Wochenbeginn brachte, kann als durchwachsen bezeichnet werden. Gewiss, die vorläufigen Zahlen für Q1 2020 wurden bestätigt. Die zeigten ein wirklich sehr starkes Plus bim Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal. Und zwar lag der Umsatz in Q1 2020 demnach bei 964,6 Mio. Euro nach 398,9 Mio. Euro in Q1 2019. Auch der Blick auf die installierte Leistung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



