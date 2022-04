Nordex-Aktie: Nur einer ist besser!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Papiere des Windkraftanlagenbauers Nordex gehören am Dienstag zu den besten Performern an den hiesigen Börsenplätzen. Mit Kursaufschlägen von mehr als 9 Prozent setzt sich die Aktie an die Spitze des technologielastigen TecDAX und muss im SDAX nur der Versandapotheke Shop Apotheke den Vortritt lassen.

