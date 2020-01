Nordex Aktie: Nicht zu stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Was viele bereits vermuteten, hat sich jetzt bestätigt. Im vergangenen Jahr konnte Nordex sehr viel mehr Aufträge für sich gewinnen als im Vorjahreszeitraum. Um satte 31 Prozent soll das Neukundengeschäft gestiegen sein. Starke Zahlen aus dem Ausland waren dabei in der Lage, die eher schleppenden Geschäfte im deutschen Heimatmarkt mehr als auszugleichen. Die neuen Zahlen kommen an der Börse gut an.

