Nordex-Aktie: Nicht sehr aussagekräftig?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In der letzten Woche berichtete Johannes Weber, dass Nordex derzeit in einem Seitwärtstrend steckt und die weiteren Aussichten unklar sind. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei Nordex passiert derzeit nicht viel, denn der Kurs steckt in einem Seitwärtstrend. Die Entwicklung! Die Aktie konnte seit Anfang des Jahres ihren Wert um etwas über 2 Prozent erhöhen und bringt derzeit etwas mehr als ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.