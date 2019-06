Nordex Aktie: Nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nicht schlecht: Diese Woche konnte Nordex nur einen Tag nach der Mitteilung eines Großauftrags für ein Projekt in Polen einen weiteren Großauftrag aus Spanien vermelden. Und bei beiden Aufträgen geht es um signifikante Volumina: Das Projekt in Polen (wo Nordex insgesamt 29 Anlagen liefern und errichten soll) hat demnach ein Volumen von insgesamt 94 MW, und beim Projekt in Spanien soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



