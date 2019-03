Nordex Aktie: Nicht mehr aufzuhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex scheint zum neuen Liebling an den Finanzmärkten zu mutieren. Die Aktie hat auch am Dienstag einen weiteren Aufwärtsmarsch gestartet. Der Wert konnte zwar nur um 0,4 % zulegen, durchbrach allerdings bereits die Marke von 13 Euro kurzfristig. Damit sind die Chancen auf einen weitergehenden Ausbruch weiterhin sehr gut – dieser sollte bereits in den kommenden Handelssitzungen möglich sein. Der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.