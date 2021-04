Nordex-Aktie: Nicht ganz so überzeugt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Seit Tagen waren die Papiere des Windturbinen-Herstellers Nordex deutlich nach unten durchgereicht worden. 22,88 Euro standen am Dienstag zum Börsenschluss in Frankfurt bei der Nordex-Aktie noch zu Buche, bevor sie im frühen Handel am Mittwoch wieder etwas anzog. Am vergangenen Donnerstag war die Aktie von Nordex von zuvor 24,56 Euro sogar noch bis auf 25,34 Euro nach oben gezogen.



